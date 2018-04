Liverpool mit 3:0 weiter auf Champions-League-Kurs

Liverpool hat weiter sehr gute Aussichten, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Champions-League zu spielen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag in der Premier League 3:0 gegen Bournemouth und hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Auch Chelsea wahrte mit einem 3:2-Sieg gegen Southampton die kleine Chance auf die Champions-League-Qualifiktion.

Sadio Mane (7.), Mohamed Salah (69.) und Roberto Firmino (90.) trafen für die Reds. Für Salah, den gegenwärtigen Topscorer der Liga, war es bereits das 30. Tor in dieser Premier-League-Saison und das 40. bewerbsübergreifend.

In der kommenden Liga-Saison bekommt es der aktuelle Champions-League-Semifinalist wieder mit Wolverhampton zu tun. Die Wanderers sind nach dem 1:1 zwischen Fulham und Brentford am Samstag nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen und kehren nach sechsjähriger Abwesenheit ins Oberhaus zurück.

Chelsea verwandelte am Samstag im Auswärtsspiel gegen Abstiegskandidat Southampton binnen acht Minuten einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Tore von Olivier Giroud (70., 78.) und Eden Hazard (75.) sicherten den “Blues” drei Punkte. Chelsea ist fünf Runden vor Schluss Fünfter und hat sieben Punkte Rückstand auf einen Top-Vier-Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.