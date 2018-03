Chef der slowakischen Anti-Korruptions-Einheit trat zurück

Nach massiver Kritik im Zusammenhang mit der Ermordung des Investigativjournalisten Jan Kuciak ist der Chef der Anti-Korruptions-Einheit der Polizei zurückgetreten. Die Polizei erklärte am Donnerstag, Robert Krajmer sei wegen des "unangemessenen Drucks auf seine Familie und auf die Arbeit der Anti-Korruptions-Einheit" zurückgetreten.

Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren am 25. Februar ermordet aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit Recherchen des Journalisten stand. Kuciak wollte einen Artikel über mutmaßliche Verbindungen höchster politischer Kreise im Land zur italienischen Mafia veröffentlichen.

Krajmer war im vergangenen Jahr in einem Artikel Kuciaks erwähnt worden. Der Journalist beschrieb darin indirekte Verbindungen des Polizisten zum slowakischen Geschäftsmann Norbert Bodor, Sohn eines Unternehmers, der mehrere öffentliche Aufträge erhalten hatte.

Nach dem Mord an Kuciak wurde der Leiter der Anti-Korruptions-Einheit dafür kritisiert, als einer der Ersten am Tatort gewesen zu sein – obwohl seine Einheit nicht für Mord zuständig ist. Polizeichef Tibor Gaspar, der selbst Rücktrittsforderungen der Opposition ausgesetzt ist, nahm Krajmar in Schutz und sagte, dieser sei wegen Ermittlungen vor Ort gewesen.