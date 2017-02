Charterflüge sorgen für neue Verstimmung in der Regierung

Kerns Facebook-Eintrag sorgte für Aufsehen - © APA (AFP)

Nun sorgen auch die Charterflüge von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) für Verstimmung in der SPÖ-ÖVP-Regierung. In der ÖVP reagierte man am Donnerstag verschnupft auf einen Social-Media-Eintrag von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), den Follower Kerns als indirekte Kritik am Innenminister interpretiert hatten. Vonseiten der Volkspartei hieß es, dass Häme unangebracht sei.