Charity-Glanzstück von und mit Roberto Kalin

Bregenz. (hapf) Musik und Kunst vereinigten sich bei der Advent-Charity des Mittwoch-Stammtisches im Gasthaus „Zeigerle“. Der zur Elite der Moderatoren zählende Roberto Kalin führte pointiert-informativ durch den Abend, der 4.000,- Euro einspielte, die sozial benachteiligten Menschen zugute kommen.

„Ich danke für das Eröffnungsgebot, sehe da hinten bereits 70,- Euro, hier, der Herr mit rotem Schal erhöhte bereits auf 100,- Euro, ein Dank an die Dame im feschen grauen Rolli, die gerade auf 120,- Euro erhöht hat!“ Schlag auf Schlag ging es bei der Kunstauktion im „Zeigerle“. Antonia Wolff, Rosmarie Prettner, Christoph Abbrederis, Klaus Graber, Günter Gruber, Gerhard Mangold, Heinz Strickner und Erich Smodics stellten Aquarelle, Ölbilder, Acrylarbeiten und Radierungen zur Verfügung. Dazu kamen weitere Gemälde aus der Privatsammlung von Waltraud Pucher und verschiedene sonstige Exponate. Roberto Kalin lief zur Höchstform auf und hatte gemeinsam mit Harry Pfarrmaier sichtlich Freude, den Charityabend des Mittwoch-Stammtisches mitgestalten zu dürfen. Er versetzte das Publikum in Geberlaune und positive Grundstimmung und verstand es, die Herzen und Geldbörsen zu öffnen. Ihm war letztlich das stolze Spendenergebnis mit zu verdanken, zu dem durch ihre Gebote Top-Journalist Arno Miller, Prokurist Manfred Fetz (Liechtensteinische Landesbank), Kaminkehrermeister Thomas Prettner und Renato Fetz (Raiffeisenbank) beigetragen haben. In ihre Taschen griffen auch Zeigerle-Wirt Kurt Obwegeser, Martin Hartmann (Kulturredaktion ORF Vorarlberg) und erfreulich viele kunstinteressierte Gäste.