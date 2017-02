Charaktertest der Wälder in Fassa

Sowohl die Fassa Falcons als auch ihre Gegner aus Vorarlberg haben nur noch rein rechnerisch eine Chance auf die Play Offs. Beide Teams sind auch ohne Bonuspunkte in die Qualifikationsrunde eingestiegen, das Team aus Canazei blieb hier bisher ohne Sieg. Obwohl man mit Geoffrey Walker den absoluten Topscorer der Liga in den eigenen Reihen hat, zog das Team von Trainer Ronald Ivany oftmals den Kürzeren. Die Schuld dafür könnte bei der undisziplinierten Spielweise der Falken gesucht werden. Im Durchschnitt sind die Italiener fast ein komplettes Drittel lang nur mit vier Feldspielern am Werk. (19,1 Minuten/Spiel) Alleine Robert Di Diomete saß während der Saison für 105 Minuten in der Kühlbox.

Das Trainerteam des ECB muss für das Auswärtsspiel in Fassa auf einige Leistungsträger verzichten. Vorlagenkönig Philipp Koczera fällt für 1-2 Wochen aus. Verteidiger Antti Kauppila kann nach einer Verletzung im Unterkörper ebenso nicht antreten. Dafür hat sich Julian Zwerger wieder erholt und ist einsatzbereit. Immer noch nicht freigegeben sind Mark Kompain und Lucas Haberl, der seine Verletzung nach einem Kniecheck auskuriert.

Alex Stein

„Mathematisch gesehen besteht immer noch die Möglichkeit in die Play Offs zu kommen, aber dafür muss alles perfekt passen. Die verbleibenden fünf Spiele sind ein Test für den Charakter unserer Teammitglieder. Wir können das wahre Wesen eines Spielers in harten Zeiten sehen. Diese Saison war hart, aber die einzige Antwort ist ein starkes Finish.“