“Chapo” feierte wunderbares Comeback: Ein “Sieg des Lebens”

Alan Ruschel wird gefeiert - © APA (AFP)

An Tagen, in denen im Fußball viel über Rekordablösen und Kommerzialisierung geredet wird, ist das eine andere Geschichte. Vor 252 Tagen nämlich, kamen bei einem Flugzeugabsturz 71 Menschen ums Leben, darunter viele Spieler des brasilianischen Fußballclubs Chapecoense. Alan Ruschel überlebte als einer von nur sechs Insassen. Am Montag spielte er im altehrwürdigen Camp Nou gegen Lionel Messi.