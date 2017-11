„Chapeau“ für Pia Pichler

Die Schülerin der HAK Lustenau erhielt ein Stipendium der Österreichischen Nationalbank.

Lustenau. Der Rollstuhl sei nicht das Kriterium „es ist ja kein Wettbewerb im Rollifahren“, meinte Armin Schneider, Leiter der OeNB-Zweiganstalt West gleich zu Beginn der kleinen Feierstunde an der HAK Lustenau. Vielmehr komme es auf die schulischen Leistungen an und wenn die, wie bei Pia Pichler trotz erschwerter Bedingungen so ausgezeichnet seien, dann sei die Lustenauer HAK-Schülerin geradezu die Idealbesetzung für das Stipendium der Österreichischen Nationalbank.

Die Österreichische Nationalbank verleiht jedes Jahr österreichweit Stipendien im kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildungsbereich. Diese Förderung in Höhe von 1000 Euro ging heuer in Vorarlberg an Pia Pichler, Schülerin der 4ak an der HAK Lustenau. Pia Pichler hat eine linksbetonte generalisiert hypertone zerebrale Bewegungsstörung und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre schulische Ausbildung hat sie trotz dieser Einschränkung konsequent und zielstrebig vorangetrieben. Mit ihrer körperlichen Beeinträchtigung geht die Jugendliche sehr offen um – in ihrer Klasse ist sie voll integriert. „Pia hat gekämpft und das mit großem Erfolg – Chapeau für ihre herausragenden Leistungen“, meinte Armin Schneider in seiner Laudatio.