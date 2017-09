Chansons zum Kaffee

Bereits zum fünften Mal laden die Organisatoren des Vereins Kultur in Bildstein unter dem Motto „Alternativ-Café“ zur morgendlichen, musikalischen Kaffeestunde, bei welcher nicht traditionelle Blasmusik oder bekannte klassische Komponisten präsentiert wird, sondern eher weniger bekannte Interpreten ihr Genre vorstellen. Dieses Jahr konnte die aus Bildstein stammende und in Deutschland tätige Sängerin und Schauspielerin Isabella Rapp für das sonntägliche Konzert in lockerem Ambiente zu Kaffee und Kuchen im Kultursaal gewonnen werden. Die Künstlerin interpretiert unter dem Titel „Chansonmanie“ Chansons von Edith Piaf, Marlene Dietrich und Hildegard Knef. Begleitet wird sie am Klavier von Mathias Weibrich. Beginn des musikalischen Alternativ-Cafés ist am kommenden Sonntag (17. September) um 11 Uhr.