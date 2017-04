Chance auf Relegationsplatz aufrecht

HT Uhingen/Holzhausen : HC Hohenems 22:30 (8:16)

Zwei Runden vor Schluss haben die Emser Herren immer noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz Zwei! Mit einem Sieg können die Jungs um Trainer Watzl zumindest Druck auf die HSG Ostfildern ausüben!

Der Hc Hohenems setzt die Siegesserie mit einem souveränen Sieg fort!

Mit einer starken Defensive und einem guten Rückhalt mit Roland Ropoli im Tor erzielen die Gäste aus Hohenems immer wieder leichte Tore im Gegenstoß und setzen sich zur Halbzeit schon mit 8:16 ab! In Halbzeit Zwei dürfen alle Spieler auf Parkett, eine kurze Schwächephase bringt die Österreicher aber nicht aus dem Konzept, schalten wieder einen Gang höher und gewinnen am Ende souverän mit 22:30.

Die Emser bestimmen gegen den Tabellenachten zu jeder Zeit die Partie und fahren so die Punkte 39 und 40 ein! In der Rückrunde immer noch ungeschlagen und 12 Siege in 12 Spielen, bedeutet Tabellenplatz 3 in der Landesliga Staffel 3, Württemberg!

Danke an alle mitgereisten Fans, das war Spitze!

Nächste Woche kommt es beim Saisonabschluss am 30.04.17 um 17:00 in der Herrenried Halle gegen den Hc Bw Feldkirch zum Ländle Derby! Während es für die Feldkircher um nichts mehr geht, liebäugeln die Emser immer noch mit dem Relegationsplatz – dabei spielt die HSG Ostfildern zeitgleich gegen den Tabellenfünften aus Biberach! Somit wird dieses Derby an Brisanz, Spannung und Enotionen kaum zu überbieten sein!

HC Hohenems – HC BW Feldkirch

So, 30.4.2017 | 17:00 Uhr

Herrenriedhalle Hohenems