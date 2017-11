Chance auf den zweiten WM-Titel für Mathis lebt

Zusammen mit zwei deutschen Sportlern und einer Schweizer Athletin fährt Weltmeisterin Adriana Mathis bei der Saalrad Heim-WM in Dornbirn im Einer der Frauen um die Goldmedaille.

Die Chance auf den zweiten Weltmeistertitel in der aktiven Laufbahn für die Meiningerin Adriana Mathis lebt. Die 24-jährige Controllerin im Finanzbereich wurde in der Vorrunde mit 160,66 Punkten zwar nur Vierte aber im großen Finale am Samstag, ab 16.25 Uhr, fahren alle vier Starterinnen bei Null Punkten um die Edelmetalle. Die zwei Deutschen Spitzenathleten Viola Brand und Melina Slupina sowie Seraina Waibel aus der Schweiz sind die starken Konkurrentinnen für Adriana Mathis. Bei der fünften WM-Teilnahme winkt der Weltmeisterin von 2015 die nächste Medaille. Im Vorjahr fehlte Adriana Mathis beim Großereigenis wegen eines Kreuzbandrisses im Knie.