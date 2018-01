Champions League Luft in Bregenz

Am Donnerstag empfängt Bregenz Handball im Rahmen eines weiteren Testspiels den 10-fachen Schweizer Meister und Champions League Teilnehmer aus Schaffhausen.

Die Kadetten befinden sich aktuell ebenso in der Vorbereitungsphase und testen fleißig (16. Jan HBW Balingen-Weilstetten, 18. Jan Bregenz Handball, 24. Jan Frisch Auf Göppingen). Zu einem Wiedersehen mit dem Ex-Bregenzer Bojan Beljanski kommt es am Donnerstag jedoch nicht. Der Serbe weilt noch mit dem Nationalteam in Kroatien. “Es ist schade, dass Bojan nicht dabei ist. Ich hätte ihn gerne im neuen Trikot spielen sehen. Doch ich freue mich über seinen Erfolg, den er mit seinem Team bei der EM hat.” erklärt Bregenz-Trainer Lützelberger.