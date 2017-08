Champions League-Flair auf dem Swiss Cup

Bregenz/Dornbirn/Ruggell. „297 Spieler, 150 Volunteers, 3000 Essen, 5000 Besucher, 1 Sieger und mittendrin Vorarlbergs U16-Auswahl“, so der 9. Internationale Swiss Cup kurz in Zahlen. Hinter dem Team von Trainer Roman Ellensohn und Co-Coach Helmut Hafner liegen aufregende Turnier-Tage. Nicht umsonst gehört der Swiss Cup zu den absoluten Highlights für Nachwuchsfußballer. Einmal gegen Teams wie Benfica Lissabon, den FC Bayern München, Stade Rennais oder die BSC Young Boys aus der Schweiz spielen – da kam nicht nur bei den Spielern, sondern auch den zahlreich mitgereisten Eltern und Fans fast ein bisschen „Champions League-Feeling“ auf. Erfreulich: Die Vorarlberger Kicker machten gegen die starke internationale Konkurrenz eine gute Figur. Nachdem man in der Vorrunde nur knapp gegen die Bayern verlor (2:3) und mit einem Sieg gegen den FC Zürich sich den vierten Rang in der Gruppe sicherte und somit den Einzug ins Viertelfinale schaffte, wartete dort mit dem späteren Turniersieger Benfica Lissabon ein besonders harter Brocken auf die Ellensohn-Elf. Die Vorarlberger bewiesen Kampfgeist, mussten sich am Ende aber mit einem 0:2 gegen die starken Portugiesen geschlagen geben.

Fair Play-Preis für Ländle-Kicker

Das Spiel um Platz sieben und acht gegen den SV Werder Bremen endete schließlich ebenfalls mit einer knappen Niederlage (0:1) für das AKA-Team. Die Enttäuschung währte aber nur kurz. Bei der stimmungsvollen Siegerehrung gab es dann noch eine schöne Überraschung: Die Vorarlberg-Auswahl wurde als fairste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet.

Einzigartiges Turnier

Eine tolle Auszeichnung, steht der Swiss Cup schließlich nicht nur für Spitzenfußball, sondern für das Miteinander. Das Fußballturnier hat einen ganz speziellen Charakter und ist einzigartig, weil parallel dazu ein weiteres Turnier mit Special Need Teams stattfindet. Die Special Need-Teams sind Menschen mit speziellen Bedürfnissen die zwar ihr eigenes Turnier spielen, aber beim Essen, Trainings und gemeinsamen Aktivitäten zusammen sind. So hat der Swiss U16 Cup neben dem sportlich hochgesteckten Ziel auch einen sozialen Charakter und neben vielen unvergesslichen Fußballeindrücken, bleiben der AKA U16 auch die interkulturellen Erfahrungen in Erinnerung.

Rangliste 9. Internationaler U16 Swiss Cup:

1. Benfica Lissabon, Portugal

2. BSC Young Boys, Schweiz

3. FC St. Gallen, Schweiz

4. Team Liechtenstein U17, Liechtenstein

5. FC Bayern München, Deutschland

6. Stades Rennais, Frankreich

7. SV Werder Bremen, Deutschland

8. Team Vorarlberg, Österreich

9. FC Zürich, Schweiz

10. Team Südostschweiz, Schweiz

Rangliste Special Needs Turnier:



1. Leicester City, England

2. Benfica Lissabon, Portugal

3. SCR Altach, Österreich

4. TSG Hoffenheim 1899, Deutschland

5. SV Werder Bremen, Deutschland

5. Team Liechtenstein, Liechtenstein

7. AC Mailand, Italien

8. Procap Sport Sargans, Schweiz

9. Chelsea FC, England

Fairstes Team: Team Vorarlberg

Torschützenkönig: Stades Rennais Giorgino Rutter (5 Tore)

Bester Torwart: BSC Young Boys Leandro-Jose Zbinden

Bester Spieler: Benfica Lissabon Famana Quizera