Champions-League-Finale 2019 an Madrid vergeben

Estadio Metropolitano von Atletico Madrid erhielt den Zuschlag - © APA (AFP)

Das UEFA-Exekutivkomitee hat am Mittwoch Madrid als Austragungsort für das Champions-League-Finale am 1. Juni 2019 bestimmt. Das Endspiel wird im Estadio Metropolitana von Atletico Madrid stattfinden. Zuletzt wurde das Finale der Königsklasse 2010 in der spanischen Metropole ausgetragen, im Estadio Santiago Bernabeu von Real setzte sich Inter Mailand mit 2:0 gegen den FC Bayern München durch.