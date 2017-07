“Chabbi´s” SV Ried fordert mit “Austria”-Power Austria Lustenau

Nicht weniger als fünf Spieler haben eine grün-weiße Vergangenheit. Mit Julian Wießmeier, Peter Haring, Pius Grabher und Ilkay Durmus trugen vier dieser Spieler letzte Saison noch das Austria-Wappen auf der Brust. Seifedin Chabbi komplettiert das Quintett, war aber zwischenzeitlich für Sturm Graz aktiv. Aber nicht nur im Spielerbereich haben sich die Rieder in Lustenau bedient. Mit Trainer Lassaad Chabbi und Co-Trainer Tamas Tiefenbach sind zwei weitere Personalien von Lustenau nach Oberösterreich gewechselt.

Liveticker: Austria Lustenau vs. SV Ried

Spiel beginnt bei 0:0

Egal welche Ergebnisse es in der ersten Runde gegeben hat, das Spiel startet bei 0:0. Andreas Lipa trat auch gleich nach dem klaren Sieg auf die Euphoriebremse: “Wir haben das Spiel gleich am Montag nach besprochen. Meinen Spielern ist klar, dass das 5:1 nicht gleichzeitig bedeutet, dass wir jetzt über alles und jeden drüber fahren. Wir haben unseren Plan für das Spiel gegen die Rieder und den wollen wir umsetzen. Dafür müssen wir ähnlich agieren wie in Wien. Vor allem ruhig bleiben ist wichtig – egal ob wir in Führung gehen, in Rückstand geraten oder sonst etwas Unvorhersehbares passiert”.

Die Austria wird heute auf alle Fälle gefordert sein, auf beiden Seiten fehlt es sicherlich nicht an Motivation. Ob und wer am Ende jubeln darf wird sich zeigen. Bei der SV Ried fehlen Reifeltshammer und Clemens Wals. Bei den Grün-Weißen fehlen Pavlovic, Djuric und Pedro.