Cesar Sampson singt für Österreich um ESC-Finalticket

Am Dienstagabend wird es ernst für Cesar Sampson: Österreichs Vertreter beim 63. Eurovision Song Contest muss in Portugals Hauptstadt Lissabon im 1. Halbfinale des größten Musikbewerbs der Welt um eines von zehn Finaltickets kämpfen. Neben Österreich mit Startnummer 13 finden sich am Abend 18 weitere Länder im Tournament. Die ESC-Endrunde findet dann am 12. Mai statt.

ORF eins wird das Event ab 21.00 Uhr live aus Lissabon übertragen, wobei ESC-Veteran Andi Knoll bereits zum 18. Mal für den fachkundigen Kommentar sorgen wird. Und die Österreicher können am ESC-Abend mitentscheiden: Unter der Telefonnummer 090105905 sowie der angehängten Startnummer des Lieblingskandidaten können Song-Contest-Fans bis zu 20 Mal für ihren Favoriten stimmen – aber natürlich nicht für das eigene Land.