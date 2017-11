Cecilia Bartoli singt als erste Frau in Sixtinischer Kapelle

Cecilia Bartoli singt am kommenden Freitag als erste Frau in der Sixtinischen Kapelle. Die gebürtige Römerin und Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele tritt mit dem Chor der Sixtinischen Kapelle auf und singt "Beata Viscere" des mittelalterlichen französischen Komponisten Perotin. Das Konzert wird für eine CD aufgenommen.

Beim Konzert wird laut Bartoli auch Scala-Intendant Alexander Pereira anwesend sein, mit dem sie an gemeinsamen Musik-Projekten arbeite. “Vielleicht wird auch Papst Franziskus anwesend sein. Es wäre eine große Ehre, mit ihm dieses Konzert mitzuerleben”, so Bartoli im Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” am Mittwoch.