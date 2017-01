CDU wirft SPD und Grünen Versäumnisse bei der Sicherheit vor

Wo Rot-Grün regiert, steht die Sicherheit auf dem Spiel - © APA (dpa)

Die CDU-Spitze hat den nicht von der Union regierten deutschen Bundesländern Versäumnisse bei der inneren Sicherheit vorgeworfen. Es gebe in Deutschland “Zonen unterschiedlicher Sicherheit”, heißt es in einer am Samstag vom CDU-Bundesvorstand beschlossenen Erklärung. “Überall in Deutschland haben die Menschen das Recht, so sicher zu leben wie in einem unionsregierten Land.”