CDU und CSU beraten über ihren künftigen Kurs

Gemeinsamer Kurs wird erarbeitet - © APA (dpa)

Zwei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl beraten CDU und CSU am Sonntag in Berlin über ihren künftigen Kurs. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer kommen mit weiteren Spitzenvertretern ihrer Parteien in der CDU-Parteizentrale zusammen, um vor Gesprächen über eine Koalition mit FDP und Grünen ihre gemeinsamen Positionen festzulegen.