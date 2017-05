CDU gewinnt Wahl in Schleswig-Holstein – Niederlage für SPD

SPD-Spitzenkandidat Torsten Albig ist geschlagen - © APA (dpa)

Zweite Entscheidung im deutschen Superwahljahr 2017, zweite Niederlage für die SPD: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Torsten Albig haben die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar verloren. Gut vier Monate vor der Bundestagswahl wurde die bisher oppositionelle CDU am Sonntag mit großem Abstand stärkste Kraft. Sie strebt nun eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen an.