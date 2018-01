CBD-Store eröffnet in Götzis

Kommenden Montag wird in Götzis mit HANAFSAN der erste Store Vorarlbergs für Cannabidiol-Produkte aus Hanf eröffnet.

Der medizinische Einsatz von Cannabis ist in den vergangenen Jahren, auch durch Zulassungen erster Cannabis Medikamente, in immer mehr Staaten der westlichen Welt ein viel diskutiertes Thema. In Österreich drehen sich Forschungsansätze intensiv um den Einsatz von Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC). Beide Cannabinoide sind rein natürliche Moleküle der Pflanze Hanf. Im Gegensatz zur psychoaktiven, Arznei- und Suchtmittel regulierten Substanz THC, ist CBD 100 Prozent legal. CBD-Produkte können somit ganz legal ver- und gekauft werden.

Der weiteren Erforschung von Wirkung und Einsatzbereichen widmet sich das Altacher Jungunternehmen Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH. Am kommenden Montag, 8. Jänner 2018, wird das Unternehmen mit dem PopUp-Store HANAFSAN das erste Geschäft für CBD-Produkte auf höchstem Qualitätslevel in der Marktgemeinde Götzis in der ehemaligen Schwemme zwischen Hauptstraße und Garnmarkt eröffnen. Zudem wird unter www.hanafsan.com der Internetshop des Unternehmens online gehen. Erzeugt werden die Produkte aus den zugelassen EU-Hanfsorten und sind 100 Prozent gentechnikfrei. Durch den garantierten THCWert unter 0,3 Prozent sind die Pflanzen und die CBD-Produkte von HANAFSAN völlig legal erhältlich. Hanfpflanzen werden in Vorarlberg nach biologischen Standards aufgezogen und weiterverarbeitet. „Die Wirkung von unveränderten pflanzlichen Wirkstoffen auf den Menschen und dessen Gesundheit ist faszinierend. Das Potential des medizinischen Einsatzes von Cannabis ist enorm“, erklärt Jungunternehmer Dr. Daniel Feurstein.