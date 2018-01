Cavusoglu fordert PKK zur Niederlegung der Waffen auf

Zweieinhalb Jahre nach dem Zusammenbruch des Friedensprozesses hat die türkische Regierung die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zur Niederlegung der Waffen aufgefordert. "Wir haben enorme Risiken auf uns genommen, um diesen Friedensprozess zu beginnen", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu der Nachrichtenagentur dpa in Ankara.

“Sogar unsere Unterstützer haben uns kritisiert”, so Cavusoglu. Die PKK habe das ausgenutzt und Waffen in Stadtzentren geschafft. Sie müsse nun “zuerst die Waffen niederlegen”.

Nach dem Zusammenbruch des Friedensprozesses im Sommer 2015 eskalierte die Gewalt in der Türkei. Die Sicherheitskräfte gehen in der Südosttürkei weiter gegen die PKK vor. Beide Seiten machen sich gegenseitig für das Ende des Friedensprozesses verantwortlich. Die PKK steht sowohl in der Türkei als auch in der EU und in den USA auf der Liste der Terrororganisationen. Die Türkei fordert regelmäßig ein härteres Vorgehen gegen PKK-Anhänger in Deutschland.