Cavaliers besiegten Warriors in NBA-Schlager hauchdünn

Die Cleveland Cavaliers haben die in einer spektakulären Neuauflage des jüngsten NBA-Finalduells die Golden State Warriors in den Schlusssekunden bezwungen. Der Titelverteidiger um Basketball-Superstar LeBron James gewann am Sonntag (Ortszeit) gegen die derzeit beste Mannschaft in Nordamerika 109:108 und entschied nach der Finalserie auch das “Christmas Match” gegen die Warriors.