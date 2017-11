Causa Pflegeheim in NÖ - Zwei Leichen exhumiert

Im Zuge der Ermittlungen zur Causa Pflegeheim im niederösterreichischen Kirchstetten sind zwei Leichen auf Friedhöfen in NÖ und Wien exhumiert worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf Anfrage einen "Krone"-Bericht. "Der Sachverständige hat die Obduktionen durchgeführt und arbeitet am Gutachten", sagte der Sprecher.

Die Causa war im Oktober 2016 angezeigt worden, die Pflegekräfte leugneten die Vorwürfe. Heuer Ende September wurde bekannt, dass zwei Verdächtige in der Folge in einer Einrichtung in Wien tätig waren. Die beiden wurden festgenommen und einen Tag später enthaftet – gegen das Gelöbnis, bis zum Ende des Verfahrens nicht mehr im Pflegebereich tätig zu sein. Diskutiert wurde über die rechtlichen Möglichkeiten eines vorläufigen Berufsverbots.