Causa Pflegeheim in NÖ: Gutachten bestätigt Vorwürfe nicht

In der Causa Pflegeheim im niederösterreichischen Kirchstetten gehen die Ermittlungen nach Vorliegen eines medizinischen Gutachtens weiter. Der Vorwurf des Quälens von Patienten wurde vom Sachverständigen nicht bestätigt. Eine Anklage werde es heuer nicht mehr geben, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Freitag und bestätigte damit einen ORF-Bericht.

Das Ende April in Auftrag gegebene Gutachten sollte die Fragen klären, ob es körperliche Folgen von Übergriffen auf Patienten gab und ob die Pfleger eigenmächtig nicht verschriebene Medikamente verabreicht haben. Beides konnte der Sachverständige “nicht objektivieren”, sagte Bien. Es habe grundsätzlich Verschreibungen für die Medikamente gegeben. Ehemalige Kollegen der fünf Verdächtigen gaben laut ORF bei der Einvernahme zuvor an, dass einige Patienten – während die Pfleger in Kirchstetten beschäftigt waren – ungewöhnlich oft Stuhlgang hatten. Dazu hielt der Sachverständige fest, dass dies darauf schließen lasse, dass Abführmittel verabreicht wurde.