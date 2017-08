Causa Neymar beschäftigt nun FIFA-Schlichtungskammer

Der Neymar-Wechsel beschäftigt die FIFA - © APA (AFP)

Der Rosenkrieg zwischen Neymar und seinem Ex-Verein FC Barcelona beschäftigt nun auch die Schlichtungskammer der FIFA, wie der Internationale Fußball-Verband (FIFA) am Donnerstag bestätigte. Der 25-jährige Brasilianer, der am 3. August um 222 Millionen Euro von “Barca” zu Paris Saint-Germain gewechselt war, hatte sich an das FIFA-Schiedsgericht gewandt. Der Fall werde laut FIFA derzeit untersucht.