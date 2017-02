Causa Firtasch – Haftentscheidung am Donnerstag

Die Entscheidung muss bis spätestens 21.35 Uhr am Donnerstag vorliegen, da läuft die 48-Stunden-Frist seit der Einlieferung von Firtasch am Dienstagabend in die Justizanstalt Josefstadt ab. Firtasch war am Dienstag aufgrund eines europäischen Haftbefehls aus Spanien festgenommen worden. In Spanien wird dem ukrainischen Oligarchen Geldwäsche vorgeworfen. Parallel dazu gibt es bereits seit 2014 auch ein Auslieferungsansuchen der USA, welches das Oberlandesgericht Wien (OLG) am Dienstag für zulässig erklärte.

(APA)