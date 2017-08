Causa Firtasch – Gericht lehnte Auslieferungsantrag ab

Spanische Justiz lieferte zu wenige Informationen - © APA

Das Landesgericht Wien hat dem spanischen Auslieferungsantrag für den ukrainische Oligarchen Dmitri Firtasch nicht stattgegeben. Das Amtsgericht in Barcelona habe nicht ausreichend Informationen etwa zu Tatzeitpunkt oder Tathandlung nachgereicht, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Mittwoch einen “Kurier”-Bericht. Die am Dienstagabend gefällte Entscheidung ist nicht rechtskräftig.