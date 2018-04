Casinos Austria behalten ihr Auslandsgeschäft

Die teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) werden ihr Auslandsgeschäft doch nicht pauschal verkaufen, schreibt der "Trend". "Wir haben die Entscheidung getroffen, den Verkauf der CAI nicht durchzuführen", wird Firmenchef Alexander Labak laut Vorabmeldung zitiert. Casag-Sprecher Martin Himmelbauer bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Anfang der Woche hat der Vorstand beschlossen, die Casinos Austria International (CAI), in der das Auslandsgeschäft gebündelt ist, zu behalten. Allerdings sollen die Beteiligungen neu strukturiert werden, kündigte Labak laut “Trend” an. In ausländischen Casinos, bei denen die Casag die Kontrolle hat, solle stärker operativ eingegriffen werden. Andere würden als reine Finanzinvestments weitergeführt. Unternehmen, die längerfristig keinen Profit versprechen, sollen hingegen verkauft werden. Welche Beteiligungen in diese Kategorien fallen, will man bei den Casinos Austria vorerst nicht preisgeben.