Casey Affleck und Uma Thurman bei Karlsbader Filmfestival

Ein Bussi für die Fans in der tschechischen Kurstadt - © APA (AFP)

Das Filmfestival im tschechischen Karlsbad rollt Hollywood den roten Teppich aus: Zum Auftakt der einwöchigen Schau trafen am Freitag Casey Affleck und Uma Thurman in der Bäderstadt ein. Affleck hatte im Februar den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in “Manchester by the Sea” gewonnen. Thurman wird in Karlsbad ihren Actionfilm “Kill Bill” von 2003 präsentieren.