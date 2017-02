„Carpe Noctem – Genieße die Nacht!“, das war das Motto des Ballabends. Die Maturantinnen und Maturanten glänzten an diesem Abend nicht nur durch zahlreiche professionelle Showeinlagen, sondern zeigten auch Kreativität und Organisationstalent. Mit viel Liebe hatte das Ballkomitee ein Programm der Extraklasse auf die Beine gestellt.

Eröffnet wurde der Abend durch den Direktor der Schule, Prof. Mag. Markus Gehrmann.

Es folgte die spektakuläre Polonaise, gefolgt vom traditionellen Eröffnungswalzer.

Im ersten Programmblock standen dann die Schülerinnen und Schüler der 8a und 8b-Klasse auf der Bühne.

Die 8a begeisterte als A Capella-Chor das Publikum und performte zahlreiche bekannte Songs in Form eines Medleys.

Es folgte die Präsentation des imposanten Maturavideos, welches die Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Jahrganges bei -8 Grad Celsius auf einer Baustelle gedreht hatten.

Die 8b-Klasse stand den Leistungen ihrer MitschülerInnen in keinster Weise nach und zeigte einen professionellen Showtanz zum Thema „One Night in Bangkok“, gefolgt von einem kreativen Maturavideo zum Thema Oktoberfest.

In der darauffolgenden Tanzpause luden die „Souljackers“ zum Tanz auf dem Parkett. Mit Humor und Charme lockten die Musiker der bekannten Coverband die Ballgäste auf die Bühne und überzeugten durch ihre musikalische Vielfältigkeit und eine solide Performance.

Der zweite Programmblock wurde von den professionellen Beiträgen der 8c- und 8d-Klasse, sowie von der kurzweiligen Lehrereinlage geprägt. Die Maturantinnen und Maturanten der 8c hatten eine Tanzeinlage zum Thema „What is Love?“ und „Swing“ vorbereitet.

Die 8d begeisterte die Ballgäste mit einer Gesangseinlage, welche live mit Instrumenten begleitet wurde.

Natürlich durften auch in der zweiten Hälfte des Ballprogrammes die traditionellen Maturavideos nicht fehlen, welche von den Schülerinnen und Schülern mit viel Liebe zum Detail produziert worden waren.

Auch in der unteren Etage des Kulturhaus war an diesem Abend einiges los: DJ „Mr. Niceguy“ sorgte ab 22 Uhr in der Disco für den passenden Sound.

Highlight des Abends war aber ohne Zweifel die Mitternachtseinlage. Zuvor wurden aber noch die Hauptpreise der Tombola verlost. Zu gewinnen gab es einiges: Reisegutscheine, ein paar Ski, zwei Tennisschläger, Schmuck, eine Kaffeemaschine, eine Nähmaschine und noch Vieles mehr.

Die After Party des Maturaballs fand im „Polar TV“ in Dornbirn statt. Dort wurde noch bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.