“Carmen”-Kulisse auf Bregenzer Seebühne nimmt erste Form an

Erste Ansätze sind erkennbar - © APA (BREGENZER FESTSPIELE)

Auf der Bregenzer Seebühne laufen die Arbeiten zur Errichtung des Bühnenbilds für die diesjährige Produktion “Carmen” auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen wurde eine rund 20 Meter hohe und 26 Meter breite Stahlkonstruktion errichtet, die als Unterbau für die eigentliche Kulisse dient. Knapp die Hälfte der 193.000 Tickets sind bereits verkauft, so die Bregenzer Festspiele am Donnerstag.