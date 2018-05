Carla zeigt, was Shabby Chic kann

Am Wochenende – von Donnerstag, 24. bis Samstag, 26. Mai, laden die carla Einkaufsparks in Altach und Lustenau sowie der carla Store in Bludenz zu den Shabby-Chic-Tagen.

Ob schöne Möbel, nostalgische Deko und aktuelle Mode – die Auswahl ist groß!

Ganz nach dem Motto „aus alt mach neu“ wurden die Einzelstücke kreativ und individuell umgestaltet. Ein ganz besonderes Highlight sind die handbearbeiteten Möbel. Die carla MitarbeiterInnen haben diese Second Hand Stücke in wahre Shabby Chic Meisterwerke verwandelt. Zusätzlich lassen sich noch schöne Deko, Wohnaccessoires, Geschirr, Geschenksartikel und vieles mehr entdecken – neue „Lieblingsstücke“ für all jene, die ihrem Zuhause Charme und das gewisse Extra verleihen möchten. Es handelt sich um Einzelstücke. Die Schnellsten haben die größte Auswahl!

Shabby Chic Einrichtungstrend

Der typische Shabby Chic Einrichtungsstil zeichnet sich durch Pastellfarben, abgesplitterten Lack und Gebrauchsspuren aus. Gerne werten wir – so gewünscht –auch Möbelstücke unserer KundInnen auf und gestalten Lieblingsstücke individuell nach Wunsch. Die carla Werkstätte steht gerne für Infos bereit.

Passend zum Shabby Chic Einrichtungsstil warten in den carla Einkaufsparks sowie im carla Store zudem auch aktuelle Kleidungsstücke – mit Rüschen, Blumenmustern, Stickereien und Spitze liegt man heuer voll im Trend!

Shabby chick in den carla Stores

von Donnerstag, 24. bis Samstag, 26. Mai

carla Store Bludenz

Klarenbrunnstraße 46, Fabrik Klarenbrunn

carla Einkaufspark Altach

Möslestraße 15

carla Einkaufspark Lustenau

Dornbirner Str. 19

