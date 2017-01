Caritas verzeichnete Anstieg bei Rückkehrberatungen

Etwa 9.755 Außerlandesbringungen im vergangen Jahr - © APA

Der Anstieg an Rückführungen von Asylwerbern in ihre Heimatländer hat sich 2016 auch in den Caritas-Rückkehrberatungsstellen niedergeschlagen. Haben die Mitarbeiter 2015 noch rund 2.000 Asylwerber bei der Rückkehr in ihr Heimatland unterstützt, waren es im Vorjahr bereits über 3.500, wie “Kathpress” am Dienstag berichtete.