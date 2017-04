Caritas fordert rasche Einigung über “Aktion 20.000”

Um das Phänomen der sogenannten Working Poor sowie die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, seien verschiedene Maßnahmen von Bedeutung: So seien die Abgaben, die Menschen mit niedrigem Einkommen zahlen müssen, zu hoch. Landau sprach sich daher für die Senkung der Lohnnebenkosten für Geringverdiener aus. “226.000 Menschen in Österreich sind einkommensarm, akut arm oder armutsgefährdet, obwohl sie arbeiten. Das sind zu viele”, sagte Landau. “Arbeit muss sich lohnen.” Er bekräftigte außerdem die Forderung nach einem Mindestlohn und einer bundesweit einheitlichen Regelung der Mindestsicherung.

Darüber hinaus fordert die Caritas einen dauerhaft erweiterten Arbeitsmarkt. “Für Personen, für die eine Reintegration in den regulären Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit keine realistische Option ist, brauchen wir so etwas wie einen erweiterten Arbeitsmarkt – ein dauerhaftes, existenzsicherndes Angebot mit hoher Durchlässigkeit zu regulären Jobs”, sagte Landau. Hier sei die Aktion 20.000, mit der der Bund die Langzeitarbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen bekämpfen will, ein “erster, sinnvoller Schritt”. “Ich hoffe, dass hier rasch eine Einigung erzielt wird”, betonte er.

Die Caritas selbst bot im vergangenen Jahr 1.167 Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen in 100 Projekten, bei denen Menschen schrittweise an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen, in ganz Österreich an. Die Vermittlungsquote auf den ersten Arbeitsmarkt sei bei bis zu 40 Prozent gelegen, so Landau.

Auch wenn derzeit erfreulicherweise eine Trendwende am Arbeitsmarkt beobachtet werde – erstmals seit fünf Jahren verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) Ende März einen deutlichen Rückgang der Jobsuchenden – gebe es nach wie vor eine hohe Arbeitslosigkeit und große strukturelle Probleme, insbesondere bei der Langzeitarbeitslosigkeit, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf. Der hohe Andrang bei der Jobmeile – im vergangenen Jahr besuchten diese laut Caritas 2.500 Menschen – verdeutliche das Problem.

“Es ist in keiner Weise gerechtfertigt zu sagen, jetzt ist alles gut, aber es ist eine Wende in die richtige Richtung”, sagte Kopf. Er lobte die Bundesregierung dafür, dass diese – etwa mit der Aktion 20.000 oder der Erweiterung der Ausbildungsgarantie bis 25 – deutliche Schwerpunkte in der Arbeitsmarktpolitik setze. Wie Landau sprach er sich für die Senkung der Lohnnebenkosten für Geringverdiener aus.

In Wien werde die Aktion 20.000 derzeit in Zusammenarbeit mit der Stadt vorbereitet, sagte Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin des Wiener AMS. Im Moment würden Arbeitsplätze für das Pilotprojekt, das in Wien mit rund 200 Stellen starten soll, gesammelt, berichtete sie. Über den gesamten Aktionszeitraum sollen es mehrere Tausend zusätzliche Jobs werden. Geplant ist, dass die ersten Jobeinstiege bereits ab Juli 2017 möglich sind.

(APA)