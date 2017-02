Carinthischer Sommer mit Wunderkind und neuer Kirchenoper

Alma Deutscher gibt ihr österreichisches Konzertdebüt - © APA (AFP/Archiv)

Das Programm des Carinthischen Sommers 2017 ist am Montagabend in Villach präsentiert worden. Von 16. Juli bis 26. August werden an verschiedenen Spielstätten in Kärnten Klassik, Jazz und zeitgenössische Musik zu hören sein, gab das Team rund um Intendant Holger Bleck bekannt. Highlights sind das Konzert eines Wunderkindes, ein Brahms-Zyklus und eine neue Kirchenoper.