Carinthischer Sommer erzielte Auslastung von 90 Prozent

Intendant Holger Bleck zog Bilanz - © APA

Der Carinthische Sommer hat in der Saison 2017 eine Auslastung von rund 90 Prozent erreicht. Wie Intendant Holger Bleck am Samstag in einer Aussendung mitteilte, kamen 10.500 Besucher zu den Konzerten mit Kartenverkauf, etwa 4.000 wurden bei den frei zugänglichen Veranstaltungen, wie “CS unterwegs” oder den drei Sonntagsmessen in der Stiftskirche Ossiach, gezählt.