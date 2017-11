Caremanagement garantiert beste Betreuung und Pflege

Hohenems. Die Herausforderung im pflegerischen Bereich in den kommenden Jahren sind enorm. Deshalb beschlossen die Stadtvertreter in ihrer letzten Sitzung einstimmig die Implementierung eines Caremanagements.

Wer in Hohenems in eine Notsituation gerät, kann sich auf ein gut ausgebautes soziales Netzwerk verlassen. Um nun die zukünftigen Herausforderungen im Pflege- und Betreuungsbereich sicherzustellen, wird die Stadt Hohenems als eigene Planungsregion das Care-Management implementieren. Die 96 Vorarlberger Gemeinden wurden in 19 Planungsregionen gebündelt, um auf dieser Basis eine gemeindeübergreifende Betreuung und Pflege zukunftsfähig und sozialplanerisch sinnvoll zu gestalten.