Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter des Energiedienstleisters Care-Energy, Martin Richard Kristek, ist am Samstag im Alter von 44 Jahren überraschend verstorben. Das teilte das auch in Österreich tätige Unternehmen mit Sitz in Hamburg am Montag mit. Care-Energy ist Hauptsponsor des Wiener Fußballklubs Vienna. Präsident des Klubs ist der Vater des Verstorbenen, Richard Kristek.

Die Unternehmen der Care-Energy-Unternehmensgruppe seien voll handlungsfähig, heißt es in der Mitteilung. Der laufende Geschäftsbetrieb gehe uneingeschränkt weiter. Bei der Vienna wurde für Mittwoch, den 25. Jänner, eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen um die Auswirkungen von Martin Kristeks Tod auf den Fußballklub zu besprechen.