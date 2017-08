Caravan Salon fürs Publikum offen – Messe meldet Andrang

Luxus-Reisemobil um 1 Mio. Euro von Hersteller Volkner - © APA (dpa)

Die weltgrößte Campingmesse Caravan Salon ist am Samstag fürs Publikum eröffnet worden. Die Messe Düsseldorf meldete am Sonntag bereits den besten Start in der Geschichte des Caravan Salon – mit bisher rund 70.000 Besuchern. Am Freitag hatte die Schau bereits für Fachbesucher begonnen. Mehr als 600 Anbieter präsentieren ihre Neuheiten.