Caravan lockt mit weiteren Kulturhighlights

Am 7. September holt Pramstaller Stermann & Grissemann in die Kulturbühne Am Bach nach Götzis. In ihrem neuen Live-Programm „Gags, Gags, Gags“ erfährt das Stermann & Grissemann-Universum aus feiner Beschimpfung, Sinnsabotage und Selbstdemontage, Nonsense, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik eine neue, nicht geahnte Ausdehnung.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 23. September im Dornbirner Kulturhaus. Nachdem das Frühjahrskonzert in Götzis sofort ausverkauft war, gibt sich das „Herbert Pixner Projekt“ noch einmal die Ehre und spielt ein Zusatzkonzert in Dornbirn. Das Herbert Pixner Projekt versteht es wie kaum eine andere Musikgruppe, mit jazziger Leichtigkeit, augenzwinkernder Souveränität und technischer Brillanz ein musikalisches Feuerwerk aus traditioneller alpenländischer Musik, Flamenco, Gypsy-Jazz, Blues, Rock und Worldmusic auf die Bühne zu zaubern. Pixner sorgte schon mehrere Male im Freudenhaus für Begeisterungsstürme und darf sich über eine große Fangemeinde im Ländle freuen. Seit mittlerweile 11 Jahren und weit über 1000 ausverkauften Konzerten begeistert der Südtiroler Ausnahmemusiker, Komponist und Multiinstrumentalist mit seiner kongenialen Band auf den angesagtesten Festivals und Konzertbühnen diesseits und jenseits der Alpen sein Publikum.

Karten ab sofort erhältlich! Der Kartenvorverkauf ist wie üblich bei den Vorverkaufsstellen von v-ticket, musikladen oder reservix.de.

Stermann & Grissemann

Donnerstag 7. September / 20 Uhr

Kulturbühne AmBach, Götzis

Herbert Pixner Projekt

Samstag 23. September / 20 Uhr

Kulturhaus Dornbirn