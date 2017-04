Caps wollen Meisterteam halten – Neun Verträge verlängert

Die per Option verlängerten Verträge betreffen Routinier und Assistenz-Kapitän Rafael Rotter sowie die jungen Hoffnungsträger Julian Großlercher, Dominic Hackl, Felix Maxa und Benjamin Nissner. “Unser Ziel ist es, den Kern der Meister-Mannschaft zu halten und nur an einzelnen Schrauben zu drehen”, erklärte General Manager Franz Kalla die Kaderplanung. “Mit den ersten Unterschriften sind wir am besten Weg.” Mit weiteren Meister-Cracks werde noch verhandelt.

Die Capitals hatten in der abgelaufenen EBEL-Saison mit einem klaren 4:0 in der Finalserie gegen den KAC den zweiten Meistertitel der Clubgeschichte nach 2005 eingefahren. Neben der heimischen Liga treten die Wiener kommende Saison auch in der Champions Hockey League (CHL) an. Caps-Trainer Serge Aubin hat noch ein Jahr Vertrag und dürfte dem Club trotz eines angeblichen Angebotes aus der Schweiz erhalten bleiben.

(APA)