Caps verpassten mit 1:3 gegen Graz vorerst 100-Punkte-Marke

Verfolger Red Bull Salzburg hielt Rang zwei mit einem knappen 4:3-Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Olimpija Ljubljana. Fix haben die “Bullen” diesen samt vier Bonuspunkten aber noch nicht, da der Dritte Black Wings Linz den HCB Südtirol nach Verlängerung mit 4:3 besiegte. Der KAC verbesserte sich mit einem 4:3-Erfolg bei Znojmo auf Rang fünf, da der HC Innsbruck in Dornbirn in eine 1:5-Pleite schlitterte. Ihren Pick-Round-Platz hatten die Top Sechs schon vorher sicher.

In der zweiten Tabellenhälfte hat der VSV nach einem 5:3 gegen Szekesfehervar nach wie vor die besten Karten auf die Pole Position und damit sechs Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde. Graz liegt den Villachern aber einen Zähler dahinter im Nacken. Znojmo hat drei Zähler Rückstand.

Die Grazer waren in der Albert-Schultz-Halle das effektivere Team, dank Toren von Kyle Beach (4./PP), Oliver Setzinger (28./PP) und Zintis-Nauris Zusevics (36./PP) gelang der erste Sieg in Wien seit 5. Oktober 2014. Für die Wiener ging hingegen eine Serie von 14 Spielen mit Punktgewinnen in Folge zu Ende, zudem setzte es die erste Niederlage gegen Graz nach sieben Erfolgen hintereinander.

Ein Treffer von Jerry Polastrone (31./PP) war die einzige Ausbeute der Gastgeber, die aber noch immer die Chance haben, die Phase eins des Grunddurchganges als erstes Team überhaupt mit 100 Zählern zu beenden. Auf beiden Seiten war der Ärger über eine schwache Schiedsrichterleistung groß.

Die Salzburger hatten gegen Ljubljana kein leichtes Spiel, ein Doppelschlag von John Hughes (37./PP) und Raphael Herburger (37.) innerhalb weniger Sekunden gegen Ende des zweiten Abschnitts zum 3:1 sowie der entscheidende Treffer von Manuel Latusa (58.) gaben am Ende den Ausschlag. Der Meister gewann damit zum fünften Mal en suite in der Fremde und zum achten Mal gegen die Slowenen hintereinander.

Der Vorsprung auf Linz konnte auf zwei Zähler ausgebaut werden, da die Black Wings erst in der Verlängerung durch einen Treffer von Rob Hisey (64.) zum Sieg gegen Südtirol kamen. Mit den vier Treffern am Freitag halten Dan DaSilva und Co. bei 165 Toren, noch sechs Treffer fehlen auf den VSV-Rekord von 171 Treffern aus 44 Spielen aus der Saison 2012/13.

Der KAC entschied zum siebenten Mal in Folge ein Duell in Znojmo für sich, der EBEL-Vizemeister muss weiter seit 28. Dezember 2014 auf einen Heimsieg gegen die Klagenfurter warten. Die sind nun im Kampf um Rang fünf vor der letzten Runde in der besseren Position als die punktegleichen Innsbrucker, die in Dornbirn auf verlorenem Posten standen. Matchwinner für die Vorarlberger war Martin Grabher Meier mit einem Triplepack (14., 20., 39.), auch deshalb setzten sie ihren Lauf mit Sieg Nummer fünf fort. Damit ging auch eine Serie im Westderby weiter, die jüngsten neun Spiele wurden allesamt vom Heimteam gewonnen.

Der VSV kehrte nach zwei Niederlagen rechtzeitig auf die Siegerstraße zurück, das 5:3 gegen Szekesfehervar war bereits der sechste Heimsieg im direkten Duell (inklusive Pre-Season) mit den Ungarn in Folge. Den Gastgebern reichte dabei ein starkes Mitteldrittel mit vier Treffern.

