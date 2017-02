Caps, Salzburg siegten – KAC fix mit Viertelfinal-Heimrecht

Die Capitals ließen nach zwei Auswärtsniederlagen den Bozenern in deren Halle keine Chance und führen weiter drei Punkte vor Salzburg. Die “Bullen” siegten bei den heimstarken Black Wings (zuletzt drei Erfolge) 4:3 und erstmals nach zwei Niederlagen. Salzburg glich in Linz zweimal einen Rückstand aus und ging durch den zweiten Treffer von Thomas Raffl (48./Überzahl) 4:2 in Führung. Den Gastgebern gelang nur noch 46 Sekunden später der Anschlusstreffer.

Anspruch auf die fixe CHL-Qualifikation nach der “Pick Round” könnte auch noch der KAC anmelden. Der Rekord-Champion feierte mit dem ungefährdeten 4:0 gegen Innsbruck den vierten Erfolg in Serie und rückte dem Meister bis auf zwei Zähler nahe.

Die Runde der letzten acht wird jedenfalls ohne den VSV in Szene gehen. Eine 2:4-Niederlage in Dornbirn raubte den Villachern die letzte Chance. In einer Partie mit 45 bzw. 56 Strafminuten (Matchstrafen für Petrik bzw. Bacher) sorgte Stefan Häußle mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 zehn Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung. Die Vorarlberger dürfen nach ihrem fünften Sieg in den jüngsten sechs Matches weiter hoffen. Sie haben aber noch Znojmo und Graz als Gegner.

Znojmo hatte im Spitzenduell der Qualifikationsrunde das bessere Ende für sich und besiegte die im Schlussdrittel vergeblich drängenden Graz 99ers mit 3:2. Die Steirer vergaben vorerst die Chance auf die vorzeitige Play-off-Teilnahme, die erste seit der Saison 2012/13. Verfolger Dornbirn hat vor den letzten zwei Runden drei Punkte Rückstand.

(APA)