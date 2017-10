Capitals stürmten beim KAC zu ihrem 24. Sieg in Serie

Die Caps feierten ihren saisonübergreifend 24. Liga-Sieg in Folge, diese Serie wird immer bemerkenswerter. Nur 22 Stunden davor hatten die Wiener daheim gegen Innsbruck 5:3 gewonnen, dennoch reüssierten sie auch auf dem Klagenfurter Eis. Nach den ersten beiden Dritteln waren die Gäste allerdings 1:2 in Rückstand gewesen und hatten sich im zweiten Abschnitt in einer längeren Überzahlphase das 1:2 eingefangen.

Doch einmal mehr trumpften die Capitals in einem letzten Drittel auf. 25 Sekunden nach Wiederbeginn glich Kyle Klubertanz mit seinem ersten Saisontor aus, von Minute 49 bzw. 52 sorgten binnen 2:55 Minuten Rafael Rotter sowie jeweils im Powerplay Riley Holzapfel und Ryan McKiernan für die Entscheidung. Trotz einem weniger absolvierten Spiel beträgt der Caps-Vorsprung in der Tabelle weiter neun Punkte.

In Dornbirn brachte John Hughes die Salzburger zwar in Führung (8.), zur Hälfte des Spiels lagen sie aber 1:3 zurück. Dieses Manko machte der einzige österreichische Achtelfinalist in der Hockey Champions League (CHL) nicht mehr wett. “Wir haben uns mit Strafen und verlorenen Zweikämpfen immer wieder ins Hintertreffen gebracht”, sprach Salzburgs Coach Greg Poss einen Grund für die Niederlage an.

Linz überrollte Znojmo im Duell der Verfolger mit 8:3 und ist nun drei Punkte vor den drittplatzierten Tschechen klar erster Verfolger der Capitals. Den Hauptausschlag für den deutlichen Erfolg gab ein 4:1 im Mitteldrittel, Rick Schofield trat bei den Siegern als Doppeltorschütze auf. Die Black Wings holten an diesem Wochenende das Punktemaximum, hatten sie doch am Freitagabend daheim Salzburg 3:2 besiegt.

Der VSV-Erfolg in Bozen war ein seltener. Davor hatten die Kärntner zuletzt vor mehr als vier Jahren bei den Südtirolern gewonnen, ehe fünf Niederlagen folgten. Und auch diesmal sah es zu Beginn nach einem “Nullpunkter” des VSV aus. Nach dem Anschlusstor zum 1:2 durch Dave Shields und besonders im mit 3:1 gewonnenen Schlussabschnitt drehten die Gäste aber auf und verbesserten sich so auf Tabellenplatz sieben.

Einen ähnlich klaren Erfolg wie die Linzer schien Graz gegen Zagreb herauszuschießen, nach 2:45 Minuten des letzten Drittels besorgte Brock Higgs das 7:2. Doch die Kroaten scorten noch dreimal, womit die 99ers mit einem 7:5-Erfolg in die Kabine gingen. Innsbruck jubelte in Szekesfehervar nach einem starken letzten Abschnitt, in dem Andrew Yogan (44.), Hunter Bishop (55.) und John Lammers (60.) entscheidend trafen.

