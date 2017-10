Capitals mit 5:3 gegen Innsbruck zum 23. Sieg en suite

Capitals bleiben das Top-Team - © APA (Hochmuth)

Nach dem Out in der Champions Hockey League haben die Vienna Capitals ihren Erfolgslauf in der heimischen Eishockey-Liga fortgesetzt. Zum Ausklang der 11. EBEL-Runde kamen die Wiener am Samstagabend gegen Innsbruck zu einem 5:3-Heimsieg, der vor allem dank eines starken Schlussdrittels hochverdient war. Für den Meister war es saisonübergreifend der bereits 23. Sieg in Folge.