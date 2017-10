Capitals mit 20. Sieg in Serie – Linz neuer Zweiter

Eishockey-Liga hat mit Vienna Capitals einen klaren Dominator - © APA (Archiv/Schlager)

Die Vienna Capitals haben ihren Rekord in der Erste Bank Eishockey-Liga am Sonntag mit einem mühevollen 3:1-Heimerfolg gegen den VSV auf saisonübergreifend 20 Siege in Serie ausgebaut. Neuer Zweiter hinter den Caps sind die Black Wings Linz, die Fehervar daheim 3:2 bezwangen, während Innsbruck beim KAC 2:3 unterlag. Salzburg besiegte Zagreb 3:1. Graz gewann in Dornbirn 4:3.