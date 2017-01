Capitals dank Kantersieg und Salzburg-Niederlage Erster

Capitals gaben sich keine Blöße - © APA (EXPA)

Die Vienna Capitals sind zurück an der Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey-Liga. Die Wiener feierten am Freitag zu Hause in der dritten Zwischenrunde einen 5:1-Kantersieg gegen Bozen und sind aufgrund der Heimniederlage von Salzburg gegen Linz wieder Erster. Der Meister unterlag den Black Wings 3:4. Die Linzer verbesserten sich auf Rang drei, weil der KAC in Innsbruck 1:3 verlor.