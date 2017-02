Capelli Golf projiziert Golfplätze aus aller Welt in Echtbil auf 4x3m

Eine Golfrunde besteht in der Regel aus 9 oder 18 Spielbahnen, die nacheinander auf einem Golfplatz absolviert werden. Allgemein gelten die Schotten als Erfinder des Golfs, es gibt jedoch auch eine Reihe von anderen Theorien, die den Ursprung in Kontinentaleuropa sehen. Golf war lange Zeit ein Sport, der durch den erforderlichen Zeit- und Kapitaleinsatz eine recht hohe Einstiegsbarriere hatte (ähnlich dem Reit- und Segelsport). Zum einen lag das daran, dass Bau und Unterhalt eines Golfplatzes sehr teuer sind, was dann in Form hoher Aufnahme- und Jahresgebühren auf die Mitglieder umgelegt wurde. Außerdem war die umfangreiche Ausrüstung früher relativ teuer, da sie aus England importiert werden musste. Heute hat sich das weitgehend geändert, da es inzwischen viele öffentliche Golfplätze gibt und auch die Ausrüstung im normalen Sportfachhandel erhältlich ist. Auf den öffentlichen Anlagen kann jeder Golf üben und spielen, es sind ganz normale, gewinnorientierte Dienstleistungsbetriebe. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich mit den Regeln vertraut macht, grundsätzlich ist für jede Spielbahn ein Par definiert. Dieser Wert steht für die Anzahl an Schlägen, die ein sehr guter Spieler durchschnittlich benötigt, um den Ball vom Abschlag in das Loch zu spielen Bis zur Erfindung der Indoor-Anlagen war das Golfspiel nur auf die trockene Jahreszeit oder außereuropäische Golfplätze begrenzt, heute ist es zum Ganzjahressport geworden. Die Saison wird verlängert, der Golfsimulator ermöglicht auch einen präzise Schlag-und Schwunganalyse. Das hat Manfred Capelli vor einigen Jahren erkannt und mit seinen modernsten Anlagen den Golfspielern die Möglichkeit gegeben ihr Handycap zu verbessern, daher einige Fragen an ihn:

Wie kommt man als Laie zum Golfspiel? Die Golfclubs veranstalten Schnuppergolf Events um diesen wunderbaren Sport kennen zu lernen. Wenn man Feuer gefangen hat, meldet man sich zum Platzreifekurs an. Mit diesem Zertifikat ist der Spieler berechtigt, bei einem Golfklub Mitglied zu werden, in weiterer Folge kann er dann auch überall spielen.

Was ist das Handycap? Das Handycap ist ein Punktesystem, welches besseren Golfern und Anfängern ermöglicht, gemeinsam auf gleichem Level zu spielen.

Kann Golf jeder spielen, gibt es eine Altersgrenze, muss man ein Leistungssportler sein? Jeder Interessierte, von jung bis alt kann diesen Sport erlernen und Spaß damit bis ins hohe Alter haben.

Wie lange besteht schon ihr Unternehmen Capelli Golf eröffnete im Sommer 2010, seit Dezember 2011 gibt es das Trainingscenter mit zwei High-Tech- Simulatoren und großem Trainingsareal in der Golfhalle in Bludesch.

Muss man Golfspieler sein um in ihren Anlagen zu spielen? In der Indoor-Golfhalle ist jeder herzlich willkommen, der diesen Sport ausprobieren möchte. Entsprechende Ausrüstungen stehen bereit. Auch Firmenevents, wie z.B Weihnachtsfeiern oder Gruppenveranstaltungen bis 12 Personen, gewinnen immer mehr an Beliebtheit und können bei uns veranstaltet werden.

Bieten sie außer dem Simulator noch andere Produkte an? Das Kernthema ist die richtige Ausrüstung, hier haben wir eine Nische entdeckt. Bei Capelli Golf wird die Ausrüstung individuell maßgefertigt und angepasst. Dazu gibt es im Golfshop alles, was der Golfer braucht. 2016 hab ich die Ausbildung zum ersten Golf Mental Coach in Vorarlberg absolviert. Mit diesem Wissen bringe ich Golfer, die zwar einen schönen Schwung haben, diesen aber nicht entsprechend einsetzen können einige Schritte weiter. Es geht dabeo um Strategien, Abbau von Berührungsängsten, Rituale u.v.mehr.