Cannabis-Plantagen in Wien und Liezen aufgeflogen

Hunderte Cannabis-Stauden sichergestellt - © APA (Symbolbild/dpa)

Eine große Cannabis-Plantage ist am Freitag in Wien-Ottakring aufgeflogen. Nach einem Hinweis entdeckten Polizeibeamte im Keller eines Wohnhauses in der Redtenbachergasse die professionelle Anlage. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Der 34-Jährige befindet sich in Haft. Auch in Liezen wurde die Polizei fündig.