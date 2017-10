Dornbirn. Mit dem Thema Cannabis, seiner Wirkung und seinen Einsatzmöglichkeiten beschäftigen sich Selina Willi, Lea Roncero und Chiara Wohlgenannt im Zuge ihrer Diplomarbeit an der HLW Rankweil. „Da Cannabis nicht nur in der Jugendszene immer mehr an Bedeutung gewinnt, haben wir dieses Thema für unsere Diplomarbeit gewählt. Die Pflanze ist in der Gesellschaft größtenteils nur als Droge bekannt, wir möchten die Menschen darüber aufklären, dass Cannabis – etwa in der Medizin – auch nützlich sein kann“, erläutert Selina, 18 Jahre.

Vier Referenten

Mit einem Vortrag im Pfarrheim Hatlerdorf möchten die drei HLW-Schülerinnen die Menschen für das Thema sensibilisieren. Dazu konnten sie Dr. Franz Riedl, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Konrad Steurer, Leiter der Drogenberatungsstelle „Die Faehre“, Bernhard Amann, Diplomsozialarbeiter und Andrea Hager von „Wolena“ als Referenten gewinnen. Der Vortrag findet am Dienstag, 24. Oktober 2017, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Hatlerdorf statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Vortrag

Cannabis – eine alte „Wunderpflanze“ hält unaufhaltsam Einzug in die Gesellschaft

Dienstag, 24. Oktober 2017, 19.30 Uhr

Pfarrheim Hatlerdorf, Mittelfeldstraße 3